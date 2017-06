Büchler mit erstem Schweizer Sieg in der Diamond League

Heute, 17:23 Uhr

Die Stabhochspringerin Nicole Büchler hat am Diamond-League-Meeting in Stockholm für einen Eintrag in die Schweizer Leichtathletik-Geschichtsbücher gesorgt.

Bild in Lightbox öffnen. Die Bielerin Nicole Büchler siegte in der schwedischen Hauptstadt mit 4,65 m und verbesserte ihre persönliche Saisonbestleistung um 5 Zentimeter. Büchler meisterte diese Höhe im ersten Versuch, bei 4,55 m hatte sie zuvor noch zwei Fehlversuche eingezogen. Die Ränge 2 und 3 gingen an die Schwedin Angelica Bengtsson und an die Venezolanerin Robeilys Peinado. Beide übersprangen wie Büchler 4,65 m. Aufschwung nach Baisse Büchler gewann damit als erste Schweizerin einen zur höchsten Meeting-Serie gehörenden Wettkampf. Der Sieg der Bielerin kommt insofern überraschend, weil sie zuvor in dieser Saison im Rahmen der Diamond League überhaupt nicht auf Touren gekommen war. Am vergangenen Donnerstag scheiterte sie in Oslo auf ihrer Einstiegshöhe von 4,40 m dreimal. Bereits zum Auftakt der Diamond League in Doha war die Olympia-Sechste von Rio de Janeiro ohne gültigen Versuch geblieben. Büchler nach Exploit: «Habe beim Absprung attackiert» 1:09 min, vom 18.6.2017

twu