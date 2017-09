Büchler überzeugt in Brüssel

Nicole Büchler startet vielversprechend in den Wettkampf und scheitert erst bei der 4,75-Meter-Marke. Léa Sprunger wird über 400 m Hürden trotz eines neuen Schrittintervalls Zweitletzte.

Nicole Büchler scheitert erst bei der 4,75-Meter-Marke

Léa Sprunger verpasst über 400 m Hürden eine Topplatzierung

Yohan Blake gewinnt den extra ins Programm aufgenommenen 100-m-Sprint

Büchler: «Es ging erstaunlich gut»

Stab: Büchler scheitert erst bei 4,75 m

Die Bielerin startete hervorragend in den Wettkampf: Die ersten 3 Höhen überquerte sie jeweils im 1. Anlauf. Auch die 4,65-m-Marke konnte sie noch meistern. Bei 4,75 Metern war dann allerdings Endstation.

400 m Hürden: Sprunger enttäuscht zum Abschluss

Die Waadtländerin wollte in der belgischen Hauptstadt die Kadenz von 14 Schritten zwischen den Hürden über einen längeren Zeitraum laufen. Das Experiment misslang aber gründlich. Sprunger lag schnell hinter der Konkurrenz zurück und musste sich am Ende in einer Zeit von 55,98 Sekunden mit dem 7. Platz begnügen. Heuer war die 27-Jährige schon 1,7 Sekunden schneller gelaufen. Der Sieg ging an Dalilah Muhammad (USA).

Kiprutos Schlusssprint über 3000 m Steeple

Steeple: Conseslus Kipruto in extremis

Bis kurz vor Schluss lag der Marokkaner Soufiane El Bakkali komfortabel in Führung. Doch nach der letzten Hürde zündete der Kenianer Kipruto den Turbo. Er sicherte sich mit einem überragenden Schlussspurt das Preisgeld von 50'000 Dollar. Der Amerikaner Evan Jager wurde trotz eines Sturzes im Wassergraben Dritter.

400 m: Shaunae Miller-Uibo mit Weltjahresbestleistung

Vor einer Woche sicherte sich Miller-Uibo über 200 m das Diamond-League-Preisgeld, nun knackte sie den Jackpot über die Bahnrunde. Ihre 49,46 Sekunden sind ausserdem die schnellste Zeit in diesem Jahr überhaupt.

100 m: Blake entscheidet Rennen für sich

Das 100-m-Rennen der Männer wurde in Brüssel zusätzlich ins Programm aufgenommen. Der Jamaikaner Yohan Blake setzte sich mit einer Zeit von 10,02 Sekunden vor dem Amerikaner Michael Rodgers und seinem Landsmann Julian Forte durch.

Die Diamond-League-Sieger in Brüssel 200 m Männer

Noah Lyles 800 m Männer

Nijel Amos 110 m Hürden Männer

Sergej Schubenkow 3000 m Steeple Männer

Conseslus Kipruto Dreisprung Männer

Christian Taylor

Diskus Männer

Andrius Gudzius

Kugel Männer

Darrell Hill

100 m Frauen

Elaine Thompson

400 m Frauen

Shaunae Miller-Uibo

1500 m Frauen

Faith Kipyegon

5000 m Frauen

Hellen Obiri

400 m Hürden Frauen

Dalilah Muhammad

Hochsprung Frauen

Maria Lasizkene

Stabhochsprung Frauen

Katerina Stefanidi

Weitsprung Frauen

Ivana Spanovic

Diskus Frauen

Sandra Perkovic



