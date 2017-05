Diamond League: Startschuss mit neuem Modus

Die Diamond League eröffnet am Freitagabend in Doha mit einem neuen Modus die Freiluftsaison 2017. Die Serie erhält einen Meisterschafts-Anstrich.

Im Gegensatz zu früheren Jahren beginnt in den 32 Finals in Zürich und Brüssel alles wieder bei null. In den vorangegangen 12 Meetings werden die Finalisten ermittelt.

Dabei wird nicht mehr jede Disziplin 6 Mal ausgetragen. Aus organisatorischen Gründen oder wegen der geringeren Resonanz stehen vorab technische Disziplinen nur 4 Mal im Programm. Davon betroffen sind: 400 m Hürden, Weit- und Dreisprung, Kugelstossen, Diskus- und Speerwerfen sowie die 3000/5000-m-Läufe und die Steeple-Rennen.

Das könnte auch Auswirkungen auf Kariem Hussein haben; für Schanghai steht der Hürdensprinter noch immer auf der Warteliste.

Büchler springt in Doha Schweizer Rekord

Zu Beginn der 2010 initiierten Diamond League war der Start einer Schweizerin oder eines Schweizers noch eine Seltenheit, nun ist dies dank der breiteren Dichte auf Weltniveau die Regel geworden.

Den Auftakt macht Stabhochspringeirn Nicole Büchler. Die Seeländerin wird in Doha, wo sie vor Jahresfrist ihren Schweizer Freiluft-Rekord auf 4,78 m anhob, anlaufen.