Farah vor letztem Rennen: Revanche statt Abschied

Mo Farah erzählt im Interview, warum er Zürich als Ort für sein letztes Bahn-Rennen ausgewählt hat und wie seine Marathon-Planung aussieht.

Mo Farah ist vor seinem letzten Bahn-Rennen sehr aufgeregt. Der Läufer hat gute Erinnerungen an Zürich, hier hat er einst den Britischen Rekord gebrochen. Aber nicht nur die Schweizer Bahn gefällt Farah.

« Weil die Schokolade grossartig ist und die Leute so nett sind. Auch die Fans sind einzigartig. » Mo Farah

Farah ist auf Revanche aus

Der 34-Jährige will sich allerdings nicht nur verabschieden, sondern sich auch revanchieren. An der WM in London gab es für Farah über 5000 m hinter Muktar Edris «nur» Silber.

Vor seinem Wechsel auf die Strasse, will er sich Zeit für seine Familie nehmen. Danach wird er seine Marathon-Planung in Angriff nehmen.