Gold, WM-Limite und Schweizer Rekord: Agnou brilliert in Polen

Siebenkämpferin Caroline Agnou hat an der U23-EM in Polen für ein ganz dickes Ausrufzeichen gesorgt.

Siebenkämpferin Agnou glänzt in Polen 0:46 min, vom 14.7.2017

2 absolute Traumtage für Caroline Agnou an der U23-EM in Bydgoszcz: Die Bieler Siebenkämpferin gewann nicht nur Gold, sondern stellte mit einem Total von 6330 Punkten auch gleich einen Schweizer Rekord auf. Zudem schaffte sie die Limite für die Elite-WM in London (6200 Punkte).

Die Rekorde purzeln

Agnou schaffte am Donnerstag und Freitag nicht weniger als fünf persönliche Rekorde, darunter im Weitsprung (6,36 m) und über 800 m (2:16,06). Für die ambitionierte 21-Jährige war es nach dem U20-EM-Titel vor zwei Jahren eine weitere, mit Bravour gemeisterte Talentprobe.

Den vorherigen Schweizer Rekord hatte Géraldine Ruckstuhl erst im Mai in Götzis mit 6291 Punkten aufgestellt.