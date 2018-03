Julien Wanders ist jung, ehrgeizig und will hoch hinaus. Für seinen Traum, der beste Marathon-Läufer der Welt zu werden, tut er alles. Deswegen zog er nach seinem Schulabschluss nach Kenia. «Das Leben hier ist einfacher als in Genf, ich lebe ohne Stress», so der 22-Jährige.

An was Julien Wanders noch arbeiten muss, warum er vom Sport besessen ist und wie seine Freundin mit der Situation umgeht, erfahren Sie im Video.