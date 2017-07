Kambundji mit dickem Ausrufezeichen in Bellinzona

Mujinga Kambundji hat beim Meeting in Bellinzona früh für ein Highlight gesorgt. Sie lief die 100 m in 11,07 Sekunden und egalisierte ihren Schweizer Rekord von 2015. Viel Pech hatte Noemi Zbären.

Kambundjis 100-m-Lauf in Bellinzona 0:59 min, vom 18.7.2017

So schnell wie in Bellinzona war Kambundji zuletzt an der WM 2015 in Peking gelaufen. Die 25-Jährige wusste die optimalen Bedingungen im Tessin mit absoluter Windstille zu nutzen und entschied das Rennen souverän für sich.

«Ich wusste, dass ich diese Leistung erbringen kann. Ich bin fit und in Form», sagte die EM-Dritte von Amsterdam nach ihrer starken Leistung. Die letzten Rennen hätten nicht wunschgemäss geklappt, deshalb käme der Rekord für sie gleichwohl etwas überraschend, so Kambundji weiter. Der bisherige Saisonbestwert der EM-Dritten von Amsterdam lag zuvor bei 11,24 Sekunden.

Zbären verletzt sich beim Einlaufen

Einen Rückschlag erlitt Noemi Zbären. Die Hürdenläuferin reiste aus dem Trainingslager in St. Moritz ins Tessin, um an der «Gala dei Castelli» die WM-Limite zu unterbieten. Weil sich die Emmentalerin aber beim Einlaufen am Oberschenkel verletzte, musste sie auf einen Start verzichten.