Kurz vor WM-Start: Behindertensportler tödlich verunglückt

Die am Freitag beginnende Leichtathletik-WM der Behinderten in London ist kurz vor dem Start von einem tödlichen Unfall überschattet worden. Wurfspezialist Abdullah Hayayei verstarb aus noch ungeklärten Gründen.

Abdullah Hayayei (36) aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kam am Dienstagnachmittag auf dem Trainingsgelände in Newham unter noch ungeklärten Umständen ums Leben. Laut Internationalem Paralympischem Komitee konnten Ärzte und Sanitäter den Sportler nicht mehr retten – er verstarb im Stadion.

Todesumstände noch unklar

Über die genauen Todesumstände soll am Mittwoch in einer Pressekonferenz informiert werden. Hayayei, der bei der WM an den Wettbewerben im Kugelstossen, Diskus- und Speerwerfen teilnehmen wollte, soll nach Angaben der Daily Mail von einem Metallmast erschlagen worden sein.

«Wir sind tief bestürzt über diesen tragischen Vorfall und im Schockzustand», sagte IPC-Präsident Philip Craven. Am Freitag ist in London für die Eröffnungsfeier der Para-Leichtathletik-WM eine Schweigeminute geplant.