LA-News: Büchler gewinnt World Indoor Tour

Stabhochspringerin Nicole Büchler hat am Hallenmeeting in Birmingham erneut eine starke Leistung gezeigt. Dank Platz 2 sicherte sich die Seeländerin den Gesamtsieg der IAAF World Indoor Tour.

Nicole Büchler scheint für die Hallen-EM in Belgrad (3.-5. März) bestens gerüstet zu sein. Eine Woche nach ihrem Sieg im polnischen Torun zeigte die Seeländerin auch am Hallenmeeting in Birmingham eine gute Leistung und wurde Zweite. Die 4,53 m übersprang sie im ersten Versuch. Weil ihr mit dieser Leistung der Gesamtsieg in der IAAF World Indoor Tour und die Siegprämie von 20'000 Dollar nicht mehr zu nehmen war, brach Büchler den Wettkampf aus taktischen Gründen ab. Der Tagessieg ging an die Griechin Ekaterini Stefanidi.