LA-News: Ruckstuhl mit Schweizer Rekord zu EM-Silber

Die Siebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl verbessert die Bestmarke bei der U20-EM auf 6357 Punkte.

Die Siebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl gewann an der U20-EM im italienischen Grosseto die Silbermedaille. Die 19-jährige Luzernerin verbesserte dabei den Schweizer Rekord auf 6357 Punkte. Die Bestmarke wurde diesen Sommer bereits zum dritten Mal verbessert: Zunächst hatte Ruckstuhl in Götzis 6291 Punkte erreicht. Am Freitag schaffte die Bielerin Caroline Agnou bei ihrem U23-EM-Titel in Polen dann 6330 Punkte.