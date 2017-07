LA-News: Verletzung zwingt Strähl zu WM-Verzicht

Langstreckenläuferin Martina Strähl leidet an einer Stressreaktion im Kreuzbein, weshalb sie den WM-Marathon verpasst. Und: Die 4×400-m-Staffel der Männer sorgte an der U20-EM für eine Erfolgsmeldung.

Martina Strähl hatte sich mit einer persönlichen Bestzeit (2:30:58 Stunden) für die WM qualifiziert und sich fokussiert auf den Karriere-Höhepunkt vorbereitet. Seit dem Frauenlauf am 11. Juni litt sie jedoch an Schmerzen im Beckenbereich, die sich bei einer ärztlichen Untersuchung als Stressreaktion im Kreuzbein herausstellten. Diese Verletzung erfordert eine Trainingspause und lässt die Vorbereitung für den WM-Marathon am 6. August in London nicht zu.

Die 4×400-m-Staffel der Männer sorgte an der U20-EM für eine Erfolgsmeldung. Ryan Wyss, Ricky Petrucciani, Julien Bonvin und Charles Devantay gelang der Vorstoss in den Final der besten acht. Die Zeit blieb bei 3:12,55 Minuten stehen, womit die vier Läufer einen neuen Schweizer Rekord aufstellten.