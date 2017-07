Lausanne: Wo die Bestleistungen purzeln

Von Dibaba bis van Niekerk: Beim Diamond-League-Event in der Romandie wurden gleich 5 neue Jahres-Weltbestleistungen aufgestellt.

Die Glanzlichter an der Athletissima in Lausanne 3:14 min, aus sportaktuell vom 6.7.2017

Genzebe Dibaba (Äth) deklassiert über eine Meile die gesamte Konkurrenz

(Äth) deklassiert über eine Meile die gesamte Konkurrenz Mariya Lasitskene (Russ) schnuppert im Hochsprung gar am Weltrekord

(Russ) schnuppert im Hochsprung gar am Weltrekord Sara Kolak (Kro) knackt mit ihrem Speerwurf auf 68,43 Meter gleich 3 Rekorde

(Kro) knackt mit ihrem Speerwurf auf 68,43 Meter gleich 3 Rekorde Muktar Edris (Äth) bleibt über 5000 m als erster dieses Jahres unter 13 Minuten

(Äth) bleibt über 5000 m als erster dieses Jahres unter 13 Minuten Wayde van Niekerk (SA) rennt über 400 m unwiderstehlich zum Sieg

Eine Meile – Frauen

9 Sekunden und mehr verloren die Konkurrentinnen auf Genzebe Dibaba über die 1609,34 Meter. Die 4:16,05 Minuten der Äthiopierin waren gleichbedeutend mit dem Meeting-Rekord und einer neuen Jahresweltbestleistung.

Dibaba gewinnt allein auf weiter Flur 1:13 min, vom 6.7.2017

Hochsprung – Frauen

Mariya Lasitskene sprang sich in Lausanne richtiggehend in einen Rausch. Die Russin überwand bei idealen Bedingungen 2,06 Meter – und versuchte sich danach gar am Weltrekord (aktuell bei 2,09). Dieser blieb ihr aber vorerst verwehrt.

Lasitskenes Sprung zum Sieg 0:36 min, vom 6.7.2017

Speerwurf – Frauen

Als Olympiasiegerin startete Sara Kolak als Favoritin in den Speer-Wettkampf. Und die Kroatin wurde den Erwartungen mehr als gerecht: Mit einem Wurf auf 68,43 Meter brach die 22-Jährige nicht nur den Meeting-Rekord und die Jahresweltbestleistung, sondern auch gleich noch den kroatischen Landesrekord.

68,43 Meter: Kolak siegt im Speerwurf 0:42 min, vom 6.7.2017

5000 m – Männer

Einen Hauch vor seinem 17-jährigen Landsmann Selemon Barega überquerte Muktar Edris die Ziellinie. Seine 12:55,23 bedeuteten Meeting-Rekord und Jahresweltbestleistung.

Edris' Rekordlauf über 5000 Meter 0:41 min, vom 6.7.2017

400 m – Männer

Diamond-League-Rekord, Jahresweltbestleistung und Meeting-Rekord: Wayde van Niekerk bewies mit seiner Zeit von 43,62 Sekunden seine grossartige Form. Auf der Zielgeraden drosselte der Südafrikaner gar noch das Tempo.

van Niekerk: Bestleistung mit Handbremse 1:14 min, vom 6.7.2017

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 06.07.2017, 20:00 Uhr