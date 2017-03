Mancini sprintet in den Final – auch Büchel weiter

Heute, 11:12 Uhr, aktualisiert um 19:20 Uhr

Pascal Mancini wird an der Hallen-EM in Belgrad am Samstagabend bei der Medaillenvergabe über 60 Meter dabei sein. Auch 800-m-Titelverteidigerin Selina Büchel hielt sich im Halbfinal schadlos.

Bild in Lightbox öffnen. Pascal Mancini konnte im Halbfinal gegenüber seinem Auftritt am Vormittag nochmals einen Zacken zulegen. In 6,66 Sekunden war er einen Zehntel schneller als im Vorlauf und ergatterte für diese Leistung als Zweiter in seiner 60-Meter-Serie klar das Final-Ticket. Die Entscheidung findet noch am Samstagabend kurz vor 21 Uhr statt.

Rund eine Stunde vorher greift mit Léa Sprunger (400 m) eine weitere Schweizer Medaillenhoffnung an. Auch die Sprinterinnen auf Kurs Auch Mancinis Disziplinenkolleginnen fanden gut in den EM-Wettkampf. Erwartungsgemäss die schnellste Schweizerin in den Vorläufen war Mujinga Kambundji. Mit 7,24 Sekunden erzielte die 24-jährige Bernerin die viertbeste Zeit aller Teilnehmerinnen. Sie hat allerdings noch Reserven. «In der Hälfte merkte ich, dass ich vorne bin, und dann lief ich locker fertig», sagte Kambundji. Daneben qualifizierten sich auch Sarah Atcho und Ajla Del Ponte für die Halbfinals. Diese finden am Sonntagnachmittag statt. Büchel nimmt auch die 2. Hürde Über 800 Meter schaffte Selina Büchel als Zweite in 2:03.23 Minuten das Weiterkommen. Somit hat die Toggenburgerin die Chance, am Sonntag ihren EM-Titel aus dem Jahr 2015 zu verteidigen. Sendebezug: SRF zwei, «sportaktuell», 03.03.2017 22:15 Uhr

bud