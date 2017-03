Sprunger bricht mit der Medaille vor Augen ein

Für Léa Sprunger haben die Medaillenhoffnungen an der Hallen-EM in Belgrad ein abruptes Ende genommen. Die Romande lief über 400 Meter nur auf Rang 5. Überzeugen konnten dafür andere Schweizer.

Léa Sprunger hatte bei ihren bislang zwei Auftritten an den kontinentalen Hallen-Titelkämpfen in Serbien ein grosses Versprechen abgelegt. Auch im Final entwickelte sich zuerst vieles positiv für die 400-Meter-Spezialistin.

Sie kam als Führende aus der letzten Kurve – doch ab dann schien der Tank von Sprunger völlig leer. Die favorisierte Weltjahresbeste musste sich noch von 4 Gegnerinnen überholen lassen. Der Einbruch auf der Zielgeraden war auch für die Athletin selbst unerklärlich, die 26-Jährige erreichte das Ziel letztlich in enttäuschenden 53,08 Sekunden als 5.

Mancini liebäugelt mit Podestplatz

Mit dem Sprinter Pascal Mancini hat am Samstagabend, kurz vor 21 Uhr, ein weiterer Schweizer die Chance auf einen Medaillengewinn. Der Freiburger konnte im Halbfinal gegenüber seinem Auftritt am Vormittag nochmals einen Zacken zulegen.

In 6,66 Sekunden war der 27-Jährige einen Zehntel schneller als im Vorlauf und ergatterte für diese Leistung als Zweiter in seiner 60-Meter-Serie klar das Final-Ticket. Schon vor 2 Saisons hatte Mancini Unterschlupf in den Top 6 gefunden und belegte den 5. Schlussrang.

Stabhochspringerin Angelica Moser konnte sich nur 2 gültige Versuche notieren lassen. Ihre 4,40 Meter bedeuteten zwar Saisaonbestleistung, im internationalen Feld blieb sie damit an Position 11 aber ohne Aussicht auf ein Spitzenergebnis.

Vorausscheidungen: 4 Schweizerinnen setzen sich in Szene

Büchel muss auf der letzten Runde kämpfen

800 m Frauen

Selina Büchel erarbeitete sich die Chance, ihren Titel aus dem Jahr 2015 verteidigen zu können. An Position 2 in 2:03.23 Minuten einlaufend, nahm die 25-jährige Toggenburgerin auch die Halbfinal-Hürde. Allerdings war ihr Auftritt nicht mehr ganz so überzeugend wie am Vortag: Am Freitag hatte sie in 2:03.11 Minuten noch die zweitbeste Zeit aller 19 Teilnehmerinnen aufgestellt. Von den 6 Finalistinnen war einzig Lovisa Lindh (Sd; 2:03.26) langsamer als Büchel.

Final: Sonntag, 17:12 Uhr

60 m Frauen

Das weibliche Sprint-Trio fand gut in den Wettkampf und zog in globo in die nächste Runde ein. Erwartungsgemäss die schnellste Swiss-Athletics-Vertreterin war Mujinga Kambundji. In 7,24 Sekunden erzielte die Bernerin in der Gesamtabrechnung die 4.-beste Zeit, hat aber noch Luft nach oben. In der persönlichen Bestzeit von 7,35 ergatterten sich Ajla Del Ponte sowie Sarah Atcho (7,36) das Halbfinal-Ticket. – Halbfinals: Sonntag, 16:00 Uhr. – Final: Sonntag, 18:10 Uhr.

