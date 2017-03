Titelverteidigerin Büchel im Vorlauf überzeugend

Selina Büchel hat zum Auftakt der Hallen-EM in Belgrad einen überzeugenden Eindruck hinterlassen. Die Ostschweizer Titelverteidigerin gewann ihren 800-m-Vorlauf souverän.

Selina Büchel gewinnt 800-m-Vorlauf 1:13 min, vom 3.3.2017

In 2:03,11 Minuten gewann die 25-Jährige aus Mosnang ihre Serie und lief hinter Anita Hinriksdottir (Isl) die zweitbeste Zeit aller Teilnehmerinnen. Die Halbfinals finden am Samstag statt, der Final am Sonntag.

Auch Léa Sprunger untermauerte über 400 m ihren Anspruch auf einen Podestplatz. In ihrem Vorlauf setzte sich die Waadtländerin sofort an die Spitze und lief solo zu einem souveränen Sieg. Mit 52,55 Sekunden stellte die Führende der Jahres-Weltbestenliste (51,46) die beste Zeit aller Läuferinnen auf.