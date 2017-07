Marcel Hug im Goldrausch

22:43 Uhr, aktualisiert um 23:22 Uhr

Marcel Hug ist an der Para-WM in London in Hochform. Einen Tag nach seinem Titelgewinn über 1500 m legte der Thurgauer über die 2 vollen Bahnrunden Gold nach. Allerdings waren unmittelbar nach Rennschluss nochmals starke Nerven gefragt.

Marcel Hug doppelt nach 1:43 min, aus sportaktuell vom 17.7.2017 Zum insgesamt bereits 9. Mal ging für Marcel Hug an einer Weltmeisterschaft alles voll und ganz zu seinen Gunsten auf. Der Behindertensportler zeigte ein aktives Rennen und konnte über 800 m bis zum Schluss nie von der Spitze verdrängt werden. Als die Athleten allmählich zum Endspurt ansetzten, kam es zu einem Massensturz. Vier Rollstühle kamen dabei zu Fall. Hug liess sich davon nicht irritieren und fuhr im Londoner Olympiastadion souverän sein 9. Gold ein. Zitterpartie erst nach dem Rennen Allerdings hatte Hug hinterher nochmals bange rund 45 Minuten zu überstehen. Denn die Jury offizialisierte das Resultat längere Zeit nicht und leitete aufgrund der Vorkommnisse eine Untersuchung ein. So stand unter anderem eine Wiederholung des Rennens zur Debatte. Nach intensiven Diskussionen gab es dann aber Entwarnung für den 31-jährigen Schweizer. Manuela Schär verpasste am 3. Wettkampftag bei zwei Anläufen eine Medaille. In der Morgen-Session belegte die Innerschweizerin über 1500 m den enttäuschenden 7. Rang – mit 0,53 Sekunden Rückstand aufs Podest.

Über 400 m steigerte sich Schär immerhin auf Platz 5. Unmittelbar dahinter, aber doch mit einer Zeitdifferenz von über 2 Sekunden klassierte sich Alexandra Helbling. In beiden Rennen war Tatyana McFadden aus den USA das Mass aller Dinge.

