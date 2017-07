Marcel Hug muss um sein Gold bangen

Montag, 17. Juli 2017, 22:43 Uhr, aktualisiert um 23:51 Uhr

Marcel Hug ist an der Para-WM in London in Hochform. Einen Tag nach seinem Titelgewinn über 1500 m siegt der Thurgauer auch über die 2 vollen Bahnrunden. Doch das Rennen hat aufgrund eines Massensturzes ein Nachspiel.

Der Massensturz im 800-m-Rennen mit Hug 0:32 min, vom 17.7.2017 Hug ist Sieger, aber noch kein Goldgewinner: Ein Protest ist hängig

Der Grund für den Aufreger: 650 m vor dem Ziel kommen 4 Rollstühle zu Fall Es wäre Marcel Hugs 9. WM-Gold und seine Premiere über 800 m nach zuvor 3 Mal Silber über diese Distanz. Doch all dies hat erst in der Theorie seine Gültigkeit. Denn gegen die Wertung des Rennens über die 2 vollen Bahnrunden ist Protest eingelegt worden. Der gebürtige Thurgauer hatte die Konkurrenz von Anfang an im Griff gehabt und konnte bis zum Schluss nicht von der Spitze verdrängt werden. Zitterpartie statt Feierlichkeiten Der 31-Jährige blieb auch unbeirrt, als es kurz vor dem Einbiegen auf die Zielgerade zu einem Massensturz kam. Im Ziel wurde das Ergebnis nach bangen 45 Minuten und intensiven Diskussionen zunächst offizialisiert. Darauf legten die Briten, deren Athlet aufgrund des Vorfalls ausschied, Protest ein. Sie monieren, dass der Schweizer zu früh nach innen gezogen habe. Sollte dem Einspruch der Briten stattgegeben werden, würden die Schweizer ihrerseits Protest einlegen. Aktuell ist noch kein endgültiger Entscheid gefällt worden. Es stehen drei Szenarien zur Auswahl: Wiederholung des Rennens

Wertung des Rennens mit Hug als Sieger

Disqualifikation von Hug Schär geht erneut leer aus Manuela Schär verpasste am 3. Wettkampftag bei zwei Anläufen eine Medaille. In der Morgen-Session belegte die Innerschweizerin über 1500 m den enttäuschenden 7. Rang – mit 0,53 Sekunden Rückstand aufs Podest.

Über 400 m steigerte sich Schär immerhin auf Platz 5. Unmittelbar dahinter, aber doch mit einer Zeitdifferenz von über 2 Sekunden klassierte sich Alexandra Helbling. In beiden Rennen war Tatyana McFadden aus den USA das Mass aller Dinge. Schär und Helbling über 400 m neben den Medaillenrängen 1:20 min, vom 17.7.2017 Sendebezug: SRF zwei, «sportaktuell», 17.07.2017 22:35 Uhr

bud