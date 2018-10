Am selben Tag wie Wanders zeigte auch Fabienne Schlumpf eine brillante Leistung. Die 27-jährige Zürcherin unterbot beim 10-km-Strassenrennen in Berlin ihren eigenen Schweizer Rekord von 2017 um 6 Sekunden. In 32:01 Minuten lief sie auf Rang 3. Der Sieg ging an die Deutsche Alina Reh.