Nach brutaler Attacke: Weltmeister Bosse muss Saison beenden

Heute, 22:19 Uhr

Der französische 800-m-Weltmeister Pierre-Ambroise Bosse ist am letzten Wochenende an seinem Ferien-Domizil in Gujan-Mestras im Südwesten Frankreichs durch drei Personen verprügelt worden und muss seine Saison beenden.

Bild in Lightbox öffnen. Der 25-Jährige erlitt laut eigenem Facebook-Eintrag mehre Knochenbrüche im Gesicht. Laut sudouest.fr erstattete der Leichtathlet eine Anzeige. Pierre-Ambroise Bosse, der für den Diamond-League-Final in Brüssel am Freitag nicht qualifiziert ist, schloss seinen Eintrag mit den Worten: «Dabei habe ich die Menschen immer geliebt. Nun liebe ich drei weniger.» An der WM in London hatte der Franzose überraschend über 800 m triumphiert: Bosse schafft über 800 m die grosse Überraschung 1:01 min, vom 8.8.2017

pro/sda