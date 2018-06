Zum 3. Mal in dieser Saison unter 22,80 Sekunden: Mujinga Kambundji hat beim stark besetzten Meeting in Ostrava überzeugt.

Im Gegenwind erreichte Mujinga Kambunji über 200 m in 22,78 Sekunden hinter Weltmeisterin Dafne Schippers (22,52) und Hallen-Championne Murielle Ahouré (22,60) den 3. Rang. Es war dies bereits das 3 Mal in der noch jungen Saison, in der die Bernerin über die halbe Bahnrunde unter der Marke von 22,80 blieb.

Auf internationaler Ebene hatte die 25-Jährige schon vor knapp 2 Wochen als Dritte am Diamond-League-Meeting in Rom geglänzt.

Nun ein Auftritt vor Heimpublikum

Kambundji nahm also den Schwung aus ihrer Hallensaison mit WM-Bronze im Kurzsprint als Höhepunkt mit. Ihren nächsten Stopp auf dem Weg an die EM in Berlin in 2 Monaten legt die Bernerin unweit ihrer Haustüre ein. Am Samstag startet sie im Stadion Wankdorf beim neu ins Leben gerufenen Meeting «Citius» über 100 m.