Schlumpf wieder mit Schweizer Rekord

Fabienne Schlumpf hat beim Diamond-League-Meeting in Oslo ihren Schweizer Rekord über 3000 m Steeple verbessert. Stabhochspringerin Nicole Büchler und Hürdenläufer Kariem Hussein blieben ohne Exploit.

Schlumpfs Rekordlauf in Oslo 1:39 min, vom 15.6.2017

Schlumpf verbessert ihren Rekord um über 5 Sekunden

Büchler kommt nicht über die Einstiegshöhe (4,40 m)

Hussein wird 6. und ist nicht zufrieden

Fabienne Schlumpf verbesserte ihren Schweizer Rekord beim Diamond-League-Meeting in Oslo über 3000 m Steeple auf 9:21,65 Minuten. Damit unterbot die 26-Jährige ihre in Belfort erzielte Bestmarke um über 5 Sekunden. Am letzten Freitag war Schlumpf in 9:26,86 gelaufen.

« Ich habe mich vom ersten Moment an super gefühlt. Es ist Wahnsinn. » Fabienne Schlumpf



Schlumpf: «Es ist Wahnsinn»

Es war erst der zweite Einsatz im Rahmen der Diamond League für die Läuferin des TG Hütten. Nicht nur der neuerliche Rekord lässt sich sehen, auch der 3. Schlussrang hinter Sofia Assefa aus Äthiopien und Siegerin Norah Jeruto aus Kenia ist bemerkenswert. «Das ist eine der besten Schweizer Leistungen in der Diamond League überhaupt», meinte SRF-Kommentator Patrick Schmid.

Büchler und Hussein ohne Exploit

Nachdem Stabhochspringerin Nicole Büchler vor einer Woche in Rom an der Höhe von 4,55 m gescheitert war, bedeutete dieses Mal schon die Einstiegshöhe von 4,40 m Endstation. Die 33-jährige Seeländerin riss an den Bislett Games in der norwegischen Hauptstadt Oslo dreimal. Damit klassierte sich Büchler auf dem letzten Platz.

Kariem Hussein belegte über die 400 m Hürden den 6. Platz. Mit einer Zeit von 49,37 Sekunden verpasste der 28-jährige Thurgauer die Verbesserung der eigenen Saisonbestzeit klar und blieb deutlich unter seiner persönlichen Bestzeit (48,45 s). Mit dem Start war der Europameister von 2014 zufrieden. «Die letzte Hürde war aber sch...», sprach Hussein Klartext. Der Norweger Karsten Warholm gewann das Rennen und stellte in 48,25 s einen neuen Landesrekord auf.

