Sieg im Wiederholungsrennen: Wieder Gold für Hug

Marcel Hug hat an der Para-WM in London seine 2. Goldmedaille gewonnen. Der Rollstuhlsportler feierte im Wiederholungsrennen über 800 Meter einen souveränen Sieg.

Zusammenfassung 800-Meter-Rennen 1:01 min, vom 21.7.2017

Marcel Hug gewinnt an der Par über 800 Meter mit einem Start-Ziel-Sieg sein 2. Gold.

Bereits über 1500 Meter hat er in London die Goldmedaille geholt.

Hug ist nun Weltmeister über 400, 800, 1500, 5000 und 10‘000 m sowie im Marathon.

Marcel Hug dominierte das wegen eines Massensturzes am Montag nochmals angesetzte 800 m–Rennen von Anfang an. In 1:38,40 Minuten siegte er vor dem Chinesen Liu Yang und Yassine Ghabri aus Tunesien.

« Ich habe mich auf den Grossbildschirmen im Stadion orientiert, was sich hinter mir abspielt. »

Der 31-Jährige ist damit auf sämtlichen Strecken von 400 m bis zum Marathon mindestens einmal Weltmeister geworden. «Ich habe mich jeweils rasch auf den Grossbildschirmen im Stadion orientiert, was sich hinter mir abspielt. Als Yassine Ghabri auf der Aussenbahn angriff, habe ich das Tempo erhöht», analyiserte Hug.

«Eigentlich ist es unwichtig. Es geht um die jetzigen Erfolge und nicht jene in der Vergangenheit. Aber die Statistik zeigt vielleicht, dass ich über alle Distanzen recht gut bin.»

«Es war eine Herausforderung, nochmals zu starten» 0:34 min, vom 21.7.2017

Mitic auch über 200 Meter auf Rang 7

Bojan Mitic beendete die WM mit einem weiteren Diplom. Wie über 800 m kam er auch im 200-Meter-Rennen auf den 7. Platz. Die Erkenntnis des ehemaligen Sprint-Spezialisten nach den 4 Rennen: «Die Zukunft gehört den 400 m und 800 m. In den Sprints wird eine Steigerung immer schwieriger.»

Sendebezug: Radio SRF 3, Nachrichten, 21.07.2017, 22:00 Uhr