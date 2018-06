Am B-Meeting Athletica Genève war Mujinga Kambundji so schnell wie noch nie in dieser Saison.

Mujinga Kambundji befindet sich weiterhin im Formhoch. Beim Meeting Athletica Genève gewann die Bernerin über 100 Meter nicht nur, sondern verbesserte auch noch ihre persönliche Bestleistung in diesem Jahr.

Mit einer Zeit von 11,16 war sie eine Hundertstelsekunde schneller als am Diamond-League-Meeting in Doha vor Monatsfrist. Neun Hundertstel fehlten zu ihrem Schweizer Rekord, aufgestellt an der WM 2015 in Peking.

Erfolg auch in der Staffel

Auch in der 4x100-Meter-Staffel brillierten Kambundji und ihre Mitstreiterinnen Ajla Del Ponte, Sarah Atcho und Salomé Kora. Mit 42,71 blieben die Schweizerinnen nur 21 Hundertstel über ihrem Schweizer Rekord.