Über 100 m musste sich Noah Lyles (9,88 Sekunden) die Jahresweltbestzeit zwar kürzlich von Landsmann Ronnie Baker (9,87) wegschnappen lassen. Über 200 m ist der 21-Jährige mit einer Zeit von 19,65 Sekunden aber der Schnellste im Jahr 2018. Über diese Distanz will der Amerikaner auch bei Weltklasse Zürich für Furore sorgen.

Nach seiner Ankunft in Zürich am Dienstag widmete sich Lyles aber zunächst mal dem Sprint-Nachwuchs. Beim Kids Event in Langenthal trainierte er begeisterte Kinder und Jugendliche. Sein Motto: «Ich will immer Spass haben, das ist mein erstes Ziel.» Spass will Lyles nicht nur bei der Arbeit mit den Kindern haben, sondern vor allem auch auf der Bahn. Das nächste Mal am Donnerstag im Letzigrund.

