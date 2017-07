Totaler Triumph: Hug auch über 5000 m Weltmeister

Heute, 19:35 Uhr

Marcel Hug hat an der Para-Leichtathletik-WM in London auch über 5000 m triumphiert. Auf regennasser Strecke holte er seine 10. WM-Goldmedaille, die 3. in der englischen Hauptstadt.

Der letzte Kilometer auf Hugs Weg zu Gold 2:25 min, vom 23.7.2017 Nach dem Weltmeistertitel über 1500 m sowie dem über 800 m sicherte sich Marcel Hug in London die dritte Goldmedaille. Über 5000 m zeigte er ein taktisch kluges Rennen und setzte sich auf regennasser Strecke souverän durch. «Ich war heute nochmals besonders motiviert und es freut mich natürlich sehr, dass ich erneut Gold gewinnen konnte», so Hug zufrieden. Silber ging mit 40 Hundertstelsekunden Rückstand an den Thailänder Rawat Tana, Bronze an den Deutschen Alhassane Balde. Die 10. WM-Goldmedaille Der 31-jährige Rollstuhlsportler reicherte damit sein beeindruckendes Palmarès um ein weiteres Kapitel an: Hug ist nun 10-facher WM-Goldmedaillengewinner. An ihrer ersten Elite-EM sprintete die beidseitig unterschenkelamputierte Abassia Rahmani bei strömenden Regen im Final über 200 m auf den 6. Rang. Bei den nächsten Grossanlässen wird sie den Fokus auf die Distanzen 200 m und 400 m richten.

sas