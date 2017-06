Usain Bolt auf Abschiedstournee

Nur noch vier Meetings wird Usain Bolt bestreiten, dann beendet der Leichtathletik-Superstar seine ruhmreiche Karriere.

«Das Training werde ich nicht vermissen» 1:36 min, vom 9.6.2017

Am Wochenende beginnt die Abschiedstournee des Jamaikaners in Kingston. «Das Stadion wird voll sein, und es gibt eine grosse Party. Es wird sehr emotional werden, aber ich freue mich darauf», so Bolt an der Medienkonferenz vor dem Meeting.

Was der 30-Jährige von einem Sprint-Duell mit Lionel Messi hält und was ihm nach seiner Karriere fehlen wird, erfahren Sie im Video.