Van Niekerk fehlt bei «Weltklasse Zürich»

Superstar Wayde van Niekerk wird aus gesundheitlichen Gründen am 24. August bei «Weltklasse Zürich» fehlen.

«Ich bin bitter enttäuscht, dass ich beim letzten Diamond-League-Meeting der Saison nicht starten kann», liess Van Niekerk am Freitag verlauten. Der 25-jährige Südafrikaner leidet an Rückenbeschwerden, die sich seit den Weltmeisterschaften in London verstärkt haben.

Meeting ist ausverkauft

Neben der Absage des Weltrekordhalters, Olympiasiegers und Weltmeisters über 400 m meldeten die Organisatoren, dass das Diamond-League-Meeting vom nächsten Donnerstag im Letzigrund vor ausverkauften Rängen (25'000 Zuschauer) ausgetragen wird.