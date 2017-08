Vor 20 Jahren: Weltrekorde im Akkord im Letzigrund

1997 hat Weltklasse Zürich seinen bis heute wohl elektrisierendsten Abend erlebt. Drei gebürtige Afrikaner waren mit ihren Weltrekorden für eine Gala der Superlative verantwortlich. Wir blicken zurück.

Der heute 43-jährige Kenianer lancierte am 13. August 1997 den bis heute denkwürdigsten Abend im Letzigrund-Oval. Nur wenige Tage nach seiner Krönung zum Weltmeister in Athen riss Wilson Boit Kipketer auch den Weltrekord auf seiner Paradestrecke über 3000 m Steeple an sich.

Obwohl das Tempo in der vorletzten Runde etwas langsamer geworden war, verhalf ihm ein Finish über 200 m in Sprintmanier zum Weltrekord in 7:59,08. Minuten. Der überflügelte Moses Kiptanui zählte auch im Rennen zu den Geschlagenen. Und auf einen Schlag waren seine an gleicher Stätte aufgestellten Top-Marken (1992/1995) weggelöscht.

Weltklasse Zürich 1997: Kipketers Weltrekord über 3000m Steeple 0:13 min, vom 17.8.2017

Wilson Kipketer

Fast identischer Name, gleiche Glanztat. Auch Wilson Kipketer, der übrigens nicht verwandt ist mit seinem Namensvetter, entzückte die 24'000 Zuschauer in Zürich mit einem Meilenstein.

Der für Dänemark startende 800-m-Spezialist hatte in dieser Saison die Uralt-Marke von Sebastian Coe aus dem Jahr 1981 bereits egalisiert. An der Limmatstadt machte er sich in 1:41,24 Minuten nun zum alleinigen Weltrekordhalter.

Weltklasse Zürich 1997: Kipketers Weltrekord über 800m 0:16 min, vom 17.8.2017

Haile Gebrselassie

Das finale Feuerwerk zündete ein gerade mal 1,65 m grosser Athlet, der ursprünglich Polizist war.

Der Äthiopier war über 5000 m nochmals fast 2,5 Sekunden schneller als anlässlich seines Osloer Rekordlaufes Anfang Juli desselben Jahres. Gebrselassie, auch er im Stil eines Sprinters, liess 230 m vor dem Ziel den lange führenden Daniel Komen regelrecht stehen.

Weltklasse Zürich 1997: Gebrselassies Weltrekord über 5000m 0:19 min, vom 17.8.2017

Apropos: Marcel Schelbert (400 m Hürden) und Anita Weyermann (3000 m) trugen auch aus Schweizer Sicht mit Landes-Bestmarken ihren Teil zur Rekordflut im Jahr 1997 bei.

Alle Weltrekorde bei «Weltklasse Zürich» Jahr

Athlet

Disziplin Rekordmarke 2009 Jelena Issinbajewa (Russ)

Stabhoch 5,06 m*

2006 Asafa Powell (Jam)

100 m

9,77 1997 Wilson Boit Kipketer (Ken)

Wilson Kipketer (Dä)

Haile Gebrselassie (Äth) 3000 m Steeple

800 m

5000 m

7:59,08

1:41,24

12:41,86

1995 Moses

Kiptanui (Ken)

Haile Gebrselassie (Äth) 3000 m Steeple

5000 m

7:59,18

12:44,39

1992 Moses

Kiptanui (Ken) 3000 m Steeple 8:02,08

1991 US-Männer-Staffel

Marsh/Burrell/Mitchell/Lewis

4x100 m 37,67

1989 Roger Kingdom (USA) 110 m Hürden

12,92

1988

Butch Reynolds (USA)

Carl Lewis (USA)

400 m

100 m

43,29

9,93

1984 Evelyn Ashford (USA)

100 m

10,76 1981 Renaldo Nehemiah (USA) 110 m Hürden

12,93

1980 Tatjana Kasankina (UdSSR) 1500 m

3:52,47

1979 Sebastian Coe (Gb)

1500 m

3:23,03

1975 Faina Melbik (UdSSR)

Diskus 70,2 m

1973 Rod Milburn (USA)

110 m Hürden 13,1 1969 Willie Davenport (USA)

110 m Hürden

13,2 1960 Armin Hary (De)

100 m

10,0 1959 Martin Lauer (De)

110 m Hürden

13,2

* = noch heute bestehend



Sendebezug: SRF zwei, sportpanorama, 20.08.2017, 18:30 Uhr