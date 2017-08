Weltklasse Zürich: Finaler Showdown mit Schweizer Hochkarätern

Am Donnerstag wird Weltklasse Zürich erstmals im neuen Finalmodus über die Bühne gehen. Wie dieser funktioniert und welche Schweizer mit dabei sind, erfahren Sie hier.

In der Vergangenheit musste der Gesamtsieger des Diamond Race nicht identisch mit dem Sieger von Weltklasse Zürich sein. Zum Sieger krönte sich, wer an allen Meetings zusammengezählt die meisten Punkte gesammelt hatte. Dies wird am Donnerstag erstmals anders sein. Das Meeting in Zürich – sowie das in Brüssel eine Woche später – wird als Finalevent mit 16 Disziplinen ausgetragen. Das heisst:

Die gesammelten Punkte an den vorangegangenen 12 Diamond-League-Meetings dienen als Qualifikationsgrundlage für die beiden Finals.

Die Sieger im Letzigrund sind gleichzeitig auch Diamond-League-Champions ihrer Disziplin.

Pro Disziplin werden 100'000 US-Dollar ausgeschüttet, wovon der Sieger die Hälfte kriegt.

Wildcards für Schweizer Athleten

Der neue Qualifikationsmodus hat auch Auswirkungen auf das Schweizer Teilnehmerfeld. Für den Final in Zürich qualifiziert hat sich offiziell nur Steeple-Läuferin Fabienne Schlumpf. Im Ranking belegt sie den 10. Platz (von 12).

Damit aber auch andere Schweizer Aushängeschilder vor Heimpublikum antreten können, darf Weltklasse Zürich Schweizer Athleten mit Wildcards ausstatten. Dazu gehören:

Mujinga Kamnundji über 200 m

über 200 m Selina Büchel über 800 m

über 800 m Alex Wilson über 100 m

über 100 m Kariem Hussein über 400 m Hürden

über 400 m Hürden Géraldine Ruckstuhl im Speerwurf

im Speerwurf Dominik Alberto im Stabhochsprung

im Stabhochsprung Benjamin Gföhler im Weitsprung

Léa Sprunger und Petra Fontanive werden zudem über 400 m Hürden antreten. Das Finalrennen im Rahmen der Diamond League findet jedoch erst in der Folgewoche in Brüssel statt. Für dieses hat sich Sprunger qualifiziert. In Zürich am Start sein wird auch die Schweizer 4x100m-Staffel der Frauen, die aber nicht in der WM-Originalbesetzung antreten wird.

Als erste Schweizer Vertreterinnen werden am Mittwochabend Nicole Büchler und Angelica Moser im Einsatz stehen. Dann findet im Zürcher Hauptbahnhof zum zweiten Mal ein Stabhochsprung-Wettkampf der Frauen statt (ab 18:30 Uhr live auf SRF zwei). Für den Disziplinen-Final in Brüssel hat sich Büchler qualifiziert.

