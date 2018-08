Mujinga Kambundji belegt auch bei «Weltklasse Zürich» Rang 4.

Alex Wilson wird über 200 m nur 6.

Léa Sprunger verpasst einen Top-Platz.

Selina Büchel muss sich der Welt-Elite geschlagen geben.

100 m Frauen: Die Konzentration der Läuferinnen war nach einem Fehlstart von Blessing Okagbare gestört. Mujinga Kambundji rang auf den letzten Metern Dafne Schippers (Ho) nieder und wurde in 11,14 Sekunden 4. «Das scheint dieses Jahr mein Lieblingsplatz zu sein», so die Bernerin, die an der EM dreimal 4. geworden war, ironisch. Der Sieg ging an die Ivorerin Murielle Ahouré in 11,01 Sekunden.

200 m Männer: Alex Wilson musste sich mit einer enttäuschenden Zeit von 20,40 Sekunden mit Platz 6 bescheiden. Der Sieg ging in überragenden 19,67 an Noah Lyles. Der Amerikaner stellte Meeting-Rekord auf und verpasste seine Saison-Bestzeit nur um zwei Hundertstel.

400 m Hürden Frauen: Léa Sprunger musste sich beim Heim-Meeting mit Rang 6 und einer Zeit von 55,36 Sekunden begnügen. Die Europameisterin konnte nach einem Schrittfehler vor der letzten Hürde auch nicht zu einem Endspurt ansetzen. Die USA feierten mit Dalilah Muhammad und Shamier Little einen Doppelsieg.

800 m Frauen: Selina Büchel belegte im Klassefeld in einer Zeit von 2:00,46 Minuten den 7. Rang. Der Sieg ging erwartungsgemäss an Caster Semenya. Die Südafrikanerin lief dem Feld früh davon, gewann in 1:55,27 Minuten und sicherte sich damit die Diamond-League-Wertung.