Beim Heim-Motocross in der Ostschweiz hat der Bülacher nach einem starken 1. Lauf nicht nachdoppeln können.

Lust und Frust für Seewer in Frauenfeld

Jeremy Seewer in Action.

Fokussiert in Frauenfeld

Jeremy Seewer zeigte in Frauenfeld einen überzeugenden 1. Lauf, der mit einem 5. Platz belohnt wurde. Top-5-Klassierungen waren das angestrebte Ziel des Bülachers.

Im 2. Durchgang fiel der Zürcher Unterländer kurz vor Rennhälfte an 7. Position liegend wegen eines technischen Defekts auf Platz 25 zurück. Immerhin vermochte sich Seewer danach noch in die Punkteränge zu retten. Er belegte am Ende Platz 16 – unmittelbar vor dem Freiburger Valentin Guillod.

«Das ist schon frustrierend, dass so ein Defekt ausgerechnet an meinem Heimrennen passiert», ärgerte sich Seewer, «das ist nicht das, was ich hier erreichen wollte.»

Jubel bei Herlings, Enttäuschung für Cairoli

Einen grossen Schritt in Richtung Titel machte WM-Leader Jeffrey Herlings. Der 23-jährige Niederländer gewann in Frauenfeld beide Läufe und blieb damit zum 9. Mal in Folge ungeschlagen.

In Frauenfeld wenig zu lachen hatte Titelverteidiger Antonio Cairoli. Der neunfache Weltmeister aus Italien klagte über Knieschmerzen und musste sich mit den Rängen 8 und 6 begnügen