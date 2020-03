Legende: Fans müssen draussen bleiben In Bahrain werden die Formel-1-Piloten vor leeren Rängen ihre Runden drehen. Keystone

Der Grosse Preis von Bahrain vom 22. März findet aufgrund der Coronakrise ohne Zuschauer statt. «Die Sicherheit hat oberste Priorität», teilten die Veranstalter in einer Mittelung auf Facebook am Sonntag mit.

Die Entscheidung sei in Beratung mit internationalen Partnern und dem Gesundheits-Krisenstab des Königreichs gefallen. Bereits zuvor war der Ticketverkauf ausgesetzt worden.

Vietnam in der Schwebe, China abgesagt

Die Formel-1-Saison 2020 startet am 15. März in Australien. Die Durchführung des Rennens in Vietnam, das nach Bahrain am 5. April ansteht, ist in der Schwebe. Bereits Mitte Februar abgesagt wurde der GP Schanghai vom 19. April.