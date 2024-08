Während die Mixed-Staffel an der Mountainbike-WM in Vallnord eine Medaille verpasst, gibt es im E-Mountainbike Silber.

Mountainbike-WM in Vallnord

Die Schweiz hat zum Auftakt der Mountainbike-WM im andorranischen Vallnord die Podestplätze verpasst. Das Sextett um die Elitefahrer Thomas Litscher und Ramona Forchini, Finn Treudler und Anina Hutter aus der U23 sowie die Junioren Sven Sommer und Lara Liehner belegte in der Mixed-Staffel den 5. Rang.

2022 und 2023 war die Schweiz in diesem Format als Weltmeisterin hervorgegangen. Aus dem letztjährigen Team verzichtete dieses Mal Nino Schurter auf die Teilnahme, während Linda Indergand die gesamte WM verletzt verpasst. Gold im hochgelegenen Skigebiet Pal Arinsal sicherten sich die USA, die sich in einem Herzschlagfinale 3 Sekunden vor den USA durchsetzten. Bronze ging an Italien (+1:31).

Silber im E-Mountainbike

Besser lief es Swiss Cycling mit dem E-Mountainbike. Bei den Frauen gewann Nathalie Schneitter hinter der Deutschen Sofia Wiedenroth Silber. Bei den Männern wurde Joris Ryf Vierter.