News aus dem US Sport

Legende: Den Ball im Griff Clint Capela im Zweikampf mit Charlottes Nick Richards. Reuters/USA Today Network

NBA: Wichtiger Sieg für die Hawks

Die Atlanta Hawks haben in der NBA einen überzeugenden Sieg eingefahren. Nach einem schwierigen «Road Trip» (4 Niederlagen aus 5 Spielen) gab es gegen Charlotte einen 132:91-Erfolg. Clint Capela unterstrich seine derzeitige Form gegen die Hornets und markierte sein siebtes «Double-Double» aus den letzten 8 Spielen. Der Genfer erzielte 12 Punkte und 10 Rebounds – davon 5 in der Offensive – in nur 22 Minuten Spielzeit. Mit 28 Punkten und 12 Assists war Dejounte Murray der Mann des Spiels.