News aus dem US Sport

Legende: Hat bald einen neuen Namen auf dem Trikot Cleveland-Pitcher Cal Quantrill. Keystone

Baseball: Aus Indians werden Guardians

Wie angekündigt legen die Cleveland Indians aus der Major League Baseball (MLB) zur neuen Saison nach mehr als 100 Jahren ihren Namen ab und treten als Guardians an. Das gab die Franchise am Freitag bekannt. Bereits im Dezember hatte sich der Klub zu diesem Schritt entschlossen, zuvor waren die Proteste amerikanischer Ureinwohner immer lauter geworden. «Es ist Zeit, eine neue Ära zu starten. Wir alle zusammen sind die Cleveland Guardians», hiess es in einem Videoclip, den Text sprach Hollywoodstar Tom Hanks. Der Klub, 1894 als Grand Rapids Rustlers gegründet, spielte seit 1915 unter dem Namen Indians.