Legende: Ein Abend zum Vergssen Clint Capela und die Atlanta Hawks bleiben gegen Philadelphia chancenlos. Keystone

NBA: Atlanta mit deutlicher Niederlage

Clint Capela hat mit Atlanta in der Nacht auf Sonntag eine deutliche Niederlage kassiert. Die Hawks unterlagen auswärts den Philadelphia 76ers mit 94:122. Für Atlanta war es die 3. Niederlage im 6. Spiel. In der Vorsaison hatten sich die Hawks im Playoff-Viertelfinal der Eastern Conference in sieben Partien gegen Philadelphia durchgesetzt. Capela erwischte nicht den besten Abend. Der Genfer liess sich 11 Punkte gutschreiben, er benötigte dazu allerdings 11 Versuche. Hinzu kamen 12 Rebounds, 8 davon in der Offensive.

MLB: Braves ein Sieg vom Titelgewinn entfernt

Die Atlanta Braves stehen kurz vor dem Gewinn der World Series in der Major League Baseball. Das Team aus dem US-Bundesstaat Georgia schlug die Houston Astros im 4. Spiel zuhause mit 3:2 und legte in der Best-of-7-Serie mit 3:1 vor. Die Braves drehten die Partie und führten die Entscheidung mit den beiden Homeruns von Dansby Swanson und Jorge Soler im 7. Inning herbei. Mit einem weiteren Heimsieg in der Nacht auf Montag können die Braves den ersten Titelgewinn seit 1995 perfekt machen.