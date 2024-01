Legende: Erlebte einen erfolgreichen Abend Clint Capela. Keystone/AP Photo/Jose Luis Magana

NBA: Hawks kehren zum Siegen zurück

Nach zuvor 4 Niederlagen beendeten die Atlanta Hawks mit dem Schweizer Clint Capela das Jahr 2023 in der NBA mit einem 130:126-Sieg in Washington. Vor der Silvester-Feier glänzte der Genfer mit 11 Punkten und 17 Rebounds nochmals mit einem Double-Double. Capela verbuchte in der NBA mittlerweile über 7000 Punkte. Er ist einer von nur zehn aktiven NBA-Akteuren mit mehr als 7000 Punkten, 6000 Rebounds und 800 Blocks. Mit 13 Siegen und 19 Niederlagen belegt Atlanta aktuell nur den 11. Platz im Osten.

NFL: Ravens dank Gala-Auftritt topgesetzt

Baltimore hat sich in der NFL den 1. Platz in der Eastern Conference gesichert. Damit geniessen die Ravens zum Auftakt der Playoffs eine spielfreie Woche und haben zudem Heimrecht bis zum Superbowl. Baltimore entschied das Duell mit dem ersten Verfolger Miami Dolphins zuhause mit 56:19 für sich. Quarterback Lamar Jackson glänzte mit 5 Touchdown-Pässen. In der Western Conference ist San Francisco topgesetzt. Die 49ers gewannen am Sonntag 27:10 gegen die Washington Commanders und profitierten gleichzeitig von der überraschenden Niederlage der Philadelphia Eagles gegen Arizona.