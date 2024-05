Per E-Mail teilen

Legende: Konnte sein Team nicht zum Sieg führen Luka Doncic. Keystone/EPA/ADAM DAVIS

NBA: Oklahoma wieder dran

Luka Doncic und die Dallas Mavericks haben im Playoff-Viertelfinal der NBA einen Dämpfer kassiert. Die Texaner verloren zu Hause gegen Oklahoma City Thunder mit 96:100 und mussten damit in der Best-of-seven-Serie den Ausgleich zum 2:2 hinnehmen. Doncic erzielte zwar ein Triple-Double, doch der Slowene konnte die zweite Niederlage mit 18 Punkten, 12 Rebounds und zehn Assists nicht abwenden. Die Boston Celtics sind nach dem 109:102 bei den Cleveland Cavaliers hingegen nur noch einen Sieg vom Halbfinal entfernt. In der Serie führt Boston nun mit 3:1 und hat am Mittwoch vor heimischer Kulisse die Chance, den ersten Matchball zu verwandeln.