Legende: Kassierten fünf Gegentore Die Edmonton Oilers (in blaurot) gegen die Vegas Golden Knights. imago images/USA TODAY Network

NHL: Edmonton mit empfindlicher Heimniederlage

Die Edmonton Oilers müssen in den Playoffs einen bitteren Rückschlag verkraften. Die Kanadier verloren das 1. Heimspiel in der Viertelfinalserie gegen die Vegas Golden Knights unerwartet deutlich mit 1:5 und liegen nach Siegen 1:2 zurück. Edmontons Stürmer Leon Draisaitl blieb dabei im 9. Playoff-Spiel zum 1. Mal ohne Torbeteiligung.

NHL: Connor Bedard bald ein Blackhawk?

Die Chicago Blackhawks haben am Montag die Draft-Lotterie gewonnen und dürfen am 28. Juni als 1. NHL-Team einen Spieler auswählen. Es wird erwartet, dass man sich für Connor Bedard entscheiden wird. Der bald 18-jährige Stürmer aus Kanada kam diese Saison in der kanadischen Junioren-Liga WHL in 64 Spielen auf 81 Tore und 82 Assists.

NBA: Lakers fehlt noch ein Sieg

Die Los Angeles Lakers sind in den Playoffs nur noch ein Sieg vom Einzug in den Final der Western Conference entfernt. Der Rekordmeister gewann mit 104:101 auch das 2. Heimspiel gegen Titelverteidiger Golden State Warriors (Viertelfinalserie 3:1). Ebenfalls nur noch ein Sieg fehlt in der Eastern Conference den Miami Heat. Im 4. Spiel bezwangen sie die New York Knicks mit 109:101.