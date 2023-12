News aus dem US Sport

Legende: Warf 18 Punkte Clint Capela. IMAGO / ZUMA Press

NBA: Capela mit Saison-Bestwert

Die Atlanta Hawks haben in der NBA ihre Niederlagen-Serie beendet. Die Equipe mit Clint Capela bezwang die Toronto Raptors auswärts 125:104. Zwei Tage nach dem 128:135 gegen den gleichen Gegner und der fünften Niederlage hintereinander kamen die Hawks endlich wieder einmal zu einem Erfolgserlebnis. Die Basis für die erfolgreiche Revanche für die Niederlage in der Nacht auf Donnerstag legten die Hawks frühzeitig. Bereits bei Halbzeit führten sie mit zehn Punkten Vorsprung. Die doppelt so grosse Differenz schufen sie im letzten Abschnitt. Capela schaffte mit 18 Punkten einen persönlichen saisonalen Bestwert. Dazu gelangen dem Genfer Center 15 Rebounds. Die ersten 10 Punkte realisierte er im ersten Viertel.