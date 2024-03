Legende: Reist mit seinem Team nach Prag Captain Nico Hischier beim Abklatschen nach einem Tor. Imago/USA Today Network

NHL: Devils gegen Sabres zweimal in Europa

Die New Jersey Devils mit ihrer grossen Schweizer Fraktion lancieren die kommende Saison in Europa. Im Rahmen der NHL Global Series tragen sie ihre ersten beiden Spiele am 4. und 5. Oktober in der O2 Arena in Prag gegen die Buffalo Sabres aus. Für Captain Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler könnte es dannzumal ein Wiedersehen sein. Die Schweizer Nationalmannschaft spielt an der Weltmeisterschaft in der Gruppe A in Prag, und da New Jersey derzeit nicht auf einem Playoff-Platz liegt, stehen die Chancen auf eine WM-Teilnahme gut.