Legende: Werden eine andere Maske tragen müssen Zuschauer an einem NFL-Spiel der Arizona Cardinals. imago images

NFL: Maskenpflicht für Zuschauer beschlossen

Bei sämtlichen NFL-Spielen mit Zuschauern müssen alle Fans in der kommenden Saison eine Schutzmaske tragen. Dies teilte der Sprecher der NFL, Brian McCarthy, via Twitter mit. Wie viele Zuschauer angesichts der Corona-Beschränkungen überhaupt in die NFL-Arenen dürfen, hängt in den USA vom Standort des jeweiligen Klubs ab.

Die New York Jets, New York Giants und Philadelphia Eagles etwa wollen alle ihre Heimspiele vor leeren Rängen austragen. Andere Teams möchten die Zahl der Zuschauer begrenzen. Die NFL will ihre Saison am 10. September eröffnen.

NBA: Erste Testspiele in ungewohnter Ambiance

In der Atmosphäre einer Turnhalle haben in Orlando die ersten Testspiele vor dem Re-Start stattgefunden. Dabei waren erstmals die drei Spielfelder zu sehen, auf denen die NBA ab dem 30. Juli ihre Saison fortsetzen und beenden will. Auf dem Parkett war neben den für das Spiel notwendigen Linien und einem grossen NBA-Logo in der Mitte nur noch in schwarzen Grossbuchstaben der Slogan «Black Lives Matter» zu sehen. Die üblichen Farben und Sponsorenlogos fehlten ebenso wie Symbole der Mannschaften.