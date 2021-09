Legende: Jubelt weiterhin für Columbus Die Blue Jackets setzen auf Torhüter Elvis Merzlikins. Keystone

NHL: Merzlikins unterschreibt 27-Millionen-Vertrag

Torhüter Elvis Merzlikins hat bei den Columbus Blue Jackets einen neuen Fünfjahres-Vertrag über 27 Millionen US-Dollar bis Ende der Saison 2026/27 unterschrieben. Der 27-jährige Lette mit Schweizer Lizenz spielte seit der Juniorenzeit beim HC Lugano und wechselte vor 2 Jahren in den Bundesstaat Ohio. In Columbus ist er Teamkollege der Schweizer Verteidiger Dean Kukan und Tim Berni sowie des Stürmers Grégory Hofmann. Die Saison beginnt am 12. Oktober.

NFL: Dach der New Orleans Saints fängt Feuer

Das Dach der New Orleans Saints hat am Montag Feuer gefangen. Ein Mann wurde nach Angaben von US-Medien verletzt und kam mit leichten Verbrennungen ins Krankenhaus. Ursache für den Brand war offenbar ein Hochdruckreiniger, der in Flammen aufging. Das Dach des Superdomes in New Orleans sollte vor einem bevorstehenden neuen Anstrich gereinigt werden. Das Feuer konnte kurze Zeit später gelöscht werden. Zum Zeitpunkt des Feuers waren keine Zuschauer im Stadion.