Legende: Erwischte nicht den besten Abend Clint Capela (hier im Duell mit Jayson Tatum). imago / USA today network

NBA: Hawks mit 0:2 zurück

Die Atlanta Hawks mit Clint Capela liegen in der Best-of-7-Serie der NBA-Achtelfinals 0:2 im Hintertreffen. Gegen die Boston Celtics setzte es auswärts eine 106:119-Niederlage ab. Die Hawks standen gegen den Zweitklassierten der Eastern Conference schon früh auf verlorenem Posten. Nach einer ansprechenden Startphase wuchs der Rückstand zur Spielhälfte auf zwölf Punkte an und pendelte sich in diesem Bereich ein. Capela erwischte nicht den besten Abend. Der Genfer stand während 22 Minuten auf dem Parkett, erzielte aber bloss vier Punkte und fing sieben Rebounds ab. Mit den Zweipunkte-Würfen hatte er nur eine Trefferquote von 50 Prozent, die beiden Freiwürfe setzte er neben den Korb. Die dritte Partie findet in der Nacht auf Samstag in Atlanta statt.

Celtics-Coach Mazzulla: «Denke nicht, dass wir dominieren»