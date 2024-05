Legende: Zwei weitere Punkte Myles Turner versenkt den Ball für die Pacers mit Wucht. Imago/Xinhua

NBA: Entscheidung fällt im Madison Square Garden

Die Indiana Pacers haben am Freitag dank eines 116:103-Erfolgs gegen die New York Knicks das vorzeitige Saisonende abgewendet. Jalen Brunson war mit 31 Punkten der erfolgreichste Werfer. Und dies, obwohl der Point Guard der Knicks in den ersten beiden Vierteln keinen seiner elf Würfe versenkte. Pascal Siakam war mit 25 Punkten der beste Punktelieferant der siegreichen Pacers. Am Sonntag kommt es in der Viertelfinalserie zu einem alles entscheidenden siebten Spiel im Madison Square Garden.