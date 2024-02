Legende: Trug die Captainbinde Xherdan Shaqiri. imago / USa Today Network

MLS: Captain Shaqiri mit Remis zum Auftakt

Xherdan Shaqiri hat mit Chicago Fire zum Auftakt der neuen MLS-Saison den Sieg knapp verpasst. Erst in der 93. Minute musste das Team, das neu von Shaqiri als Captain angeführt wird, gegen Philadelphia den 2:2-Ausgleich hinnehmen. Die Gäste aus Chicago, bei denen neben dem in der 73. Minute ausgewechselten Shaqiri auch Maren Haile-Selassie und Allan Arigoni in der Startelf standen, waren davor zweimal in Führung gegangen. An den beiden Toren waren die beiden Schweizer nicht direkt beteiligt. Ebenfalls mit einem Unentschieden startete Roman Bürki mit St. Louis in die neue Spielzeit. Gegen Real Salt Lake resultierte vor heimischer Kulisse ein 1:1.