Legende: Fehlt den Devils «für längere Zeit» Jonas Siegenthaler. Imago/USA Today Network

NHL: Siegenthaler fällt aus

Jonas Siegenthaler fehlt den New Jersey Devils auf unbestimmte Zeit. Der Zürcher Verteidiger erlitt am Montag beim Ellbogenschlag von Matt Rempe eine Gehirnerschütterung. Der Spieler der New York Rangers wurde für seine gefährliche Aktion für vier Spiele gesperrt. Wann Siegenthaler auf das Eis zurückkehrt, ist unklar. Devils-Trainer Travis Green stellte klar, dass der Zürcher «für längere Zeit» ausfallen werde. Für Siegenthaler ist es nicht die erste Verletzung in dieser Saison. Wegen eines gebrochenen Fusses musste er bereits von Anfang Januar bis Mitte Februar pausieren.