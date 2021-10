Legende: 2:1 vorne Travis d'Arbaud (links) und die Braves legen in den World Series wieder vor. imago images

Baseball: Braves gehen wieder in Führung

Atlanta hat das 3. Spiel der World Series gegen die Houston Astros zuhause mit 2:0 für sich entschieden. Damit liegen die Braves im Best-of-7-Final der Major League Baseball mit 2:1 in Führung. Eine perfekte Leistung lieferte Pitcher Ian Anderson ab, der in den ersten 5 Innings auf dem Platz stand. Keiner seiner Würfe konnte von den gegnerischen Schlagleuten getroffen werden. Der 23-Jährige ist der erste Rookie, dem dieses Kunststück in einer World Series seit 1912 gelungen ist. Die nächsten beiden Partien werden wiederum in Atlanta ausgetragen.