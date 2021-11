Legende: Niederlage trotz klarer Führung Die Atlanta Braves können den Titel nicht zuhause gewinnen. Keystone

MLB: Braves verlieren trotz 4:0-Führung

Die Atlanta Braves haben in der World Series der Major League Baseball (MLB) ihren ersten Matchball vergeben. Die Braves verloren in Spiel 5 trotz anfänglicher 4:0-Führung noch mit 5:9 gegen die Houston Astros und müssen zumindest vorerst weiter auf ihren ersten Titel seit 26 Jahren warten. In der Best-of-7-Serie liegt Atlanta weiter mit 3:2 vorne. «Uns geht es gut», sagte Braves-Pitcher A.J. Minter. «Wir sind genau da, wo wir sein wollen. Wir sind in einer wirklich guten Position.» Den Titel muss Atlanta nun allerdings in Houston klarmachen. Sowohl Spiel 6 in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch als auch ein mögliches Entscheidungsspiel einen Tag später finden bei den Astros statt.