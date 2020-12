Legende: Kommt am Samstag nicht zum Einsatz Fanny Smith. Keystone

Skicross: Starke Winde sorgen für Absage

Der Weltcup der Skicrosser in Val Thorens vom Samstag ist wegen zu starker Windböen abgesagt worden. Das teilten die Veranstalter mit. Am Sonntag ist in den französischen Alpen noch ein zweiter Weltcup der Damen und Herren geplant (ab 11:55 Uhr im Livestream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App). Unter der Woche hatten die Schweizer beim Saisonauftakt in Arosa mit insgesamt sechs Podestplätzen geglänzt.